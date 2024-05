Le gouvernement fédéral affiche un déficit de 50,9 milliards $ en 2023-2024

Le gouvernement fédéral a terminé l’exercice 2023-2024 avec un déficit de 50,9 milliards $.

À la même période d’avril à mars de l’exercice précédent, le déficit avait été de 41,3 milliards $.

Les recettes publiques ont augmenté de 13,7 milliards $, ou 3,2 %, pour atteindre 444,8 milliards $, reflétant une hausse des recettes de l’impôt sur le revenu des particuliers et de la taxe sur les produits et services et d’autres recettes non fiscales, partiellement compensée par une baisse des recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Les dépenses de programme pour l’exercice, excluant les pertes actuarielles nettes, ont totalisé 440,6 milliards $, en hausse de 3,1 % par rapport à 427,4 milliards $.

Les taux d’intérêt plus élevés ont fait grimper les frais de la dette publique de 35 %, à 47,5 milliards $, contre 35,2 milliards $ un an plus tôt.

Les pertes actuarielles nettes ont totalisé 7,6 milliards $, contre 9,8 milliards $ pour la même période l’an dernier.