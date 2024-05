Votre vitesse surveillée sur les routes début juin

Du 31 mai au 6 juin prochains, les policiers et les contrôleurs routiers interviendront de façon intensive dans la province auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse.

Les services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec organisent l’opération nationale concertée VITESSE afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

« Cela est d’autant plus important alors que le beau temps et les usagers vulnérables, dont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, sont de retour sur le réseau routier. Il en va de même pour la reprise des chantiers de construction qui entraîne une présence accrue de travailleurs et de signaleurs », explique la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Selon la SQ, la vitesse est encore l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

À titre d’exemple : 12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h, 60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h et 120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h. Les données sont basées sur un total de 400 décès.