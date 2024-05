Un appui de 40 000 $ d’ArcelorMittal pour Innu Nikamu

ArcelorMittal devient un partenaire majeur de la 40e édition d’Innu Nikamu en finançant le festival à hauteur de 40 000 $.

Avec cet appui financier, l’entreprise aide le festival à rayonner. « Nous souhaitons par-dessus tout que notre contribution permette d’ouvrir une fenêtre sur la richesse de la culture innue et son pouvoir de rassemblement », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

En plus de célébrer l’anniversaire du festival, le producteur de minerai de fer souhaite souligner l’effort de l’organisation. Pour M. Mobwano, « le travail accompli par les organisateurs du Festival Innu Nikamu est exceptionnel et nous sommes fiers de travailler avec eux pour assurer le succès de l’événement. »

Le festival Innu Nikamu, qui signifie « il chante en innu », fera monter sur la scène plusieurs artistes des communautés de la Côte-Nord. De plus, des chanteurs et chanteuses de l’international performeront, dont Brian Adams (Summer of ’69), Samantha Fox (Touch Me), Aqua (Barbie Girl) et Flo Rida (My House).

Toute la population est invitée à participer à cette grande fête familiale qui aura lieu à Mani-Utenam du 30 juillet au 4 août prochain.