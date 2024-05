Salle Jean-Marc Dion | Souldia, Broue, Jérémy Demay et bien plus

Alors que la saison actuelle tire à sa fin à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, une autre se dessine. La programmation de la saison été/automne amènera certainement les gens à se sentir rattachés à au moins un des rendez-vous.

« C’est une espèce de portrait où on trouve des spectacles pour joindre différents publics. Les gens vont se retrouver dans un ou plusieurs spectacles », assure la directrice générale et artistique, Émilie Lavoie.

Même si les gens ne connaissent qu’une seule chanson ou un seul sketch des artistes invités, « c’est de les amener à plonger dans leur univers et en être ébloui. »

C’est en formule cabaret que s’ouvrira la prochaine saison. C’est Tommy Charles qui la lancera le 24 août, un des rendez-vous du ROSEQ d’été.

Souldia, avec son hip-hop, occupera la scène de la Salle JMD le 6 septembre.

Deux spectacles hommages à de grands noms de la musique figurent au calendrier. Les amateurs de hard rock, particulièrement ceux de AC/DC, seront servis avec High Voltage pour souligner les 50 ans du mythique groupe. Les fervents de Styx trouveront leur compte avec The Grand Illusion.

Sylvi Tourigny, Mélanie Ghaminée, Neev, Jérémy Demay, Boucar Diouf et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques sont les humoristes qui s’arrêteront à la Salle Jean-Marc Dion. Ceux et celles qui n’ont pu voir Christine Morency en mai 2023 pourront se reprendre avec sa supplémentaire le 1er novembre.

« La relève de l’humour prend de plus en plus de place. Ils sont à leur plein exposure », mentionne Mme Lavoie.

Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin présenteront la nouvelle mouture de Broue le 14 septembre.

Pour ceux et celles qui voulaient voir Salebarbes, surveillez les réseaux sociaux pour voir qui vendra ses billets, car c’est déjà complet pour les 26 et 27 septembre.

Saveur régionale

La Côte-Nord occupe une belle place de la programmation été/automne de la Salle Jean-Marc Dion.

La native de Havre-Saint-Pierre Carolyne Jomphe partagera la scène avec Michelle Torr. La grande de la chanson française sera en tournée au Québec.

Les Flambettes, projet de création pour le ROSEQ, réunira un conteur et trois chanteurs, dont Dan-Georges Mckenzie, de Uashat mak Mani-utenam.

XXsmile et le Septilien Jean-François Trépanier feront résonner leur punk rock en formule cabaret avec Swipe Right en première. Ben (Benoit Touzel) et Dan (Daniel Otis) le trio (avec Jacob Beaulieu) fouleront aussi les planches dans le même concept.

Dans Bigico, un match d’impro de gigue, on retrouvera notamment le danseur originaire de Sept-Îles, Olivier Arseneault.

Et finalement, même s’il n’est pas natif de la Côte-Nord, Irvin Blais a son lot d’admirateurs et d’amis dans la région. C’est d’ailleurs à Port-Cartier qu’il s’est intéressé à la musique pour la première fois, dans le début de la dizaine. Il y a commencé à gratter la guitare.

En plus de tous ces noms et tous ces genres, la programmation comprend notamment Marie-Denise Pelletier, Beyries, de la danse avec Minuit quelque part (mise en scène de Lydia Bouchard – Révolution), du théâtre de création, de la musique de tous styles, du cirque et des sorties scolaires.

« On suit les tendances, tout en offrant des choses différentes », souligne la directrice générale de la Salle Jean-Marc Dion.

Il sera d’ailleurs possible pour les spectateurs de procéder à l’avance pour l’achat de consommations. Des forfait des produits du bar seront possibles. « On aura un emplacement dédié pour un meilleur service », précise Émilie Lavoie.

Pour toutes les dates : www.facebook.com/salleJMD.