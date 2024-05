La Côte-Nord aux Assises de l’UMQ

Les élus de la Côte-Nord ont participé aux Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), une belle opportunité pour eux de discuter avec des collègues provenant de toute la province.

« La richesse de cet événement, ce sont les échanges avec nos pairs », affirme Charlotte Audet, conseillère municipale à Sept-Îles, qui en était à une troisième participation. « C’est toujours intéressant de partager avec des élus d’autres municipalités. On peut voir comment ça se déroule dans des municipalités qui sont similaires à la nôtre », dit-elle.

Un constat qui est partagé par Alain Thibault, maire de Port-Cartier.

« Ça nous permet de voir comment les autres fonctionnent et s’il y a des améliorations à faire sur la manière dont on fait les choses dans nos municipalités. C’est pour ça que chaque année, on se fait un devoir d’assister à ce type d’événements », dit M. Thibault.

Il y avait 1 700 participants à l’activité qui s’est déroulée du 22 au 24 mai à Montréal. Il y a eu des interventions du premier ministre, François Legault, et de Michael Sabia, le président-directeur général d’Hydro-Québec.

L’enjeu de l’itinérance a été grandement abordé. Alain Thibault indique que même si on pourrait croire qu’il s’agit d’un problème touchant principalement les grands centres, il s’agit d’une réalité de plus en plus présente en région.

Le logement a aussi été un sujet très présent.

« Il faut absolument trouver des solutions pour construire plus de logements et ça, c’est à la grandeur du Québec. On en a besoin à Port-Cartier et à Sept-Îles. Il faut trouver des moyens pour pallier à cela », dit le maire de Port-Cartier.