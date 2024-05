C’est parti pour le montage des éoliennes d’Apuiat

Après l’impressionnante livraison des pièces qui a commencé, l’assemblage des éoliennes est lancé sur le site du chantier Apuiat.

C’est le lundi 27 mai que s’est amorcé le transport des premières composantes. Les pièces sont entreposées sur les terrains d’Arbec et doivent être amenées jusqu’au site du futur parc éolien, dans le secteur Pentecôte. Un trajet d’environ 35 kilomètres.

« Ça va très bien. Comme toutes opérations importantes, on a toujours besoin de s’ajuster, mais dans l’ensemble on peut dire que ça va bien », affirme Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat.

Il indique que le transport des composantes sur la route 138 est plutôt facile. C’est vraiment arrivé sur le parc qu’il y a des défis à surmonter pour amener les pièces. La livraison des composantes devrait se poursuivre jusqu’au mois d’août.

Le maire de Port-Cartier se réjouit de voir l’avancement de ce projet. « Enfin, on voit du concret », lance Alain Thibault, après avoir croisé sur la route 138 les camions transportant les immenses pièces.

« On est en train de voir se réaliser ce projet qu’on attend depuis des années », dit-il. Il souligne qu’il s’agit d’un projet rassembleur qui rejoint les communautés autochtones et allochtones. La Société Apuiat est détenue à 50-50 par les Innus et Boralex.

Montage des éoliennes

Les pièces qui sont amenées au chantier dans le secteur de Pentecôte ne sont pas entreposées sur le site. Elles sont transportées à l’endroit où elles seront assemblées. Ainsi, le montage des éoliennes a déjà commencé.

Il y a actuellement au-delà de 200 travailleurs sur le chantier. Ce nombre continuera à augmenter et devrait atteindre 300 durant le mois de juin.

Pour ce qui est de la livraison des pièces au quai de Port-Cartier, il ne reste qu’un petit nombre de pales à recevoir.

« Il y a plus de 95 % des pièces qui sont arrivées », affirme M. Villeneuve.

La mise en service du parc éolien est toujours envisagée pour décembre 2024.

« On a des équipes expérimentées qui arrivent à régler les contraintes et imprévus qui se présentent. Avec la qualité de notre main-d’œuvre, on est très confiant qu’on va atteindre l’objectif de décembre », dit Michel Villeneuve.

Une fois en service, le parc produira 200 MW, soit l’équivalent de 40 000 maisons annuellement au Québec. Le parc comprendra 34 éoliennes. Il s’agit du premier parc éolien sur la Côte-Nord.