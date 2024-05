Les Cégeps de Baie-Comeau et Sept-Îles en visite au Sénégal

Le consortium composé des Cégeps de Baie-Comeau, Sept-Îles et Thetford était en visite à Dakar, au Sénégal, le 13 mai afin de participer au lancement officiel des projets retenus dans le cadre du Programme Québec-Francophonie en formation technique.

L’annonce était organisée par la délégation générale du Québec à Dakar. Elle visait notamment les deux projets de délocalisation d’attestation d’études collégiales (AEC) déposés par les trois institutions collégiales.

Le premier est en lien avec l’exportation de l’AEC en Industrie intelligente au Centre National de Qualification Professionnelle, et le second vise l’offre de l’AEC en Génie mécanique au Centre de Formation professionnelle et Technique Sénégal-Japon.

Le séjour à Dakar a permis aux représentants des cégeps de rencontrer officiellement leurs partenaires locaux, de tenir des rencontres de démarrage des projets, en plus de visiter les installations où les formations techniques seront dispensées ainsi que d’évaluer les équipements en place et les besoins éventuels.

D’autres déplacements à Dakar seront effectués au cours des prochains mois avec des experts de contenu afin de bien préparer le personnel enseignant des deux centres à offrir les formations. Le recrutement des étudiants est prévu à l’automne. L’objectif est que les premières cohortes débutent en janvier 2025.

Rappelons que deux subventions de près de 750 000 $ ont été obtenues par les Cégeps, via le PQFFT, pour les projets dont il est question.

« Cette première mission à Dakar se veut extrêmement porteuse pour la délocalisation des deux attestations d’études collégiales de notre consortium avec les partenaires locaux. Elle se veut aussi très prometteuse pour le positionnement de notre cégep à l’international », affirme Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, heureuse de ce partenariat entre les trois cégeps.

Quant à David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles, il revient emballé de cette récente mission à Dakar. « Beaucoup de travail reste à accomplir d’ici la première cohorte en 2025, mais déjà, nous percevons qu’ensemble, nous construisons des ponts importants vers un avenir plein d’opportunités pour nos organisations », exprime-t-il.