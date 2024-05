Images | Voici de quoi aura l’air le Centre d’accueil municipal de L’Île-d’Anticosti

Les premières images du futur Centre d’accueil municipal de L’Île-d’Anticosti ont été diffusées.

C’est l’entreprise STGM Architecture qui est derrière cet édifice qui sera entièrement en bois. Il s’inspirera de l’architecture locale et de la géologie particulière de l’île. Le projet comprend un comptoir d’accueil pour les activités touristiques, une salle multifonctionnelle, une cuisine communautaire et la salle du conseil municipal. Une terrasse extérieure est également prévue afin d’offrir une vue imprenable sur les environs et les couchers de soleil.

Image STGM Architecture

« Pour assurer la pérennité de l’ouvrage qui sera soumis à un climat marin particulièrement rigoureux, le bâtiment présentera un revêtement de bardeaux de cèdre et d’ardoise pour créer un contraste intéressant entre les deux niveaux, évoquant d’une certaine façon les strates géologiques qui font de l’île d’Anticosti un endroit unique au monde », écrit STGM Architecture dans une publication sur les médias sociaux.

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti a récemment reçu une aide financière de 16,5 M$ du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce Centre municipal.

L’octroi de ce montant s’inscrit dans la foulée de l’ajout du site d’Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Image STGM Architecture