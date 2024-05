Olympiques ǀ « Il va aller là pour gagner », dit Christian Lepage

Christian Lepage est celui qui a ouvert le chemin pour Charles Paquet. Il a été son premier entraîneur. Il l’a mené à une médaille d’argent aux Jeux du Québec à Gatineau en 2010, jusqu’à une participation aux Jeux olympiques de la jeunesse, en Chine, en 2014.

Le protégé de Christian Lepage a rapidement montré l’étendue de son talent sur la scène provinciale. Après une deuxième place en 2010, Charles Paquet faisait encore mieux aux Jeux du Québec de Shawinigan, deux ans plus tard. Il décrochait, haut la main, l’or.

« On voyait en Charles un bon athlète. Il était fort comme cycliste et, à la course, il était déjà parmi les meilleurs en cross-country. Il n’était toutefois pas un gros nageur », raconte l’ancien directeur des loisirs de la Ville de Port-Cartier, maintenant établi à Rimouski.

Christian Lepage parle de Charles Paquet comme un gars très discipliné. « Il faisait les entraînements à la lettre. Il gobait tout. Il faisait quatre à cinq compétitions par été et il a toujours performé. »

Déjà là, l’entraîneur savait que son athlète avait les aptitudes d’un Olympien.

Après les Olympiques de la jeunesse de 2014, Charles Paquet a quitté Port-Cartier pour Québec. Il a cheminé avec le Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval.

« Si j’ai pu lui donner le goût de faire du triathlon, mon objectif est atteint », souligne M. Lepage.

Le Triathlon de Port-Cartier, qui souligne sa 30e édition le 15 juin prochain, a certainement fait en sorte que Charles Paquet s’est lancé dans cette discipline, aux dires de Christian Lepage.

Il soutient avoir vu une progression marquante de Charles Paquet, depuis qu’il s’est exilé en Espagne, il y a un an. « Les résultats sont là ! »

Il a démontré qu’il appartenait à l’élite avec une cinquième place à Yokohama.

« Il sera prêt pour Paris. Et quand il y sera, ça ne sera pas juste pour participer, il va aller là pour gagner », assure Christian Lepage.