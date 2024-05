Trop cher pour peinturer les bornes-fontaines à Sept-Îles

La municipalité a jugé trop cher les soumissions reçues pour effectuer des travaux de peinture sur des poteaux d’éclairage et des bornes-fontaines à Sept-Îles.

Estimée à 25 000$, la plus basse soumission reçue était d’environ 35 000$.

« On explique cette hausse par une augmentation de 30% du prix de la peinture et une augmentation de 60% pour la location des équipements de levage », a expliqué la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Les élus ont donc décidé de rejeter la plus basse soumission et de relancer le processus lors de la séance du conseil du 27 mai.

« Toutes les soumissions sont toujours regardées attentivement…On a toujours un montant [auquel] on s’attend et quand il y a un écart, il y a des questions qui sont posées et on arrive à des rejets, comme dans cette situation, ce qui nous permet de retourner en appel d’offres et d’avoir un prix [raisonnable] », a affirmé Charlotte Audet, conseillère pour le district de Jacques-Cartier.