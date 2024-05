Projet de 60 logements à Sept-Îles : une réponse attendue en juin

Il y aura bientôt du développement dans le projet pour la construction d’un édifice de 60 logements à Sept-Îles. Une réponse de la part des gouvernements est attendue d’ici la fin du mois de juin.

C’est ce qu’a révélé Guy Berthe, président de la Corporation de développement de logements (CODELO) de Sept-Îles, l’organisation derrière ce projet.

« D’ici la fin juin, on devrait avoir officiellement une réponse à savoir si le projet est accepté ou pas. On se croise les doigts. On espère que Sept-Îles sera reconnu pour la construction d’un édifice de 60 logements qui serait dédié aux gens à revenus faibles et moyens », dit-il.

La Société du Plan Nord prendra connaissance du dossier et prendra une décision pour savoir si une aide financière sera accordée, ajoute M. Berthe.

Dans le contexte de pénurie de logements, un tel projet est nécessaire. Le bâtiment serait constitué de logements de type 3 1/2 et 4 1/2. L’édifice souhaité serait similaire au pavillon des Îles situé au 830 rue Doucet, à proximité de l’église Marie-Immaculée.

La Ville de Sept-Îles a déjà confirmé sa participation à ce projet évalué à 25,4M$. La Municipalité contribuera à hauteur de 4,3 M$ via différentes mesures. La Ville offrira un crédit de taxe sur une période 35 ans qui vaut environ 3,9M$. Elle fera également le don d’un terrain situé sur la rue Comeau pour le futur édifice à logements.

« Sans l’appui de la Ville et de l’administration municipale, aujourd’hui on ne serait pas en attente de l’analyse des résultats », affirme Guy Berthe.