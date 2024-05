Vidéo | Un tourbillon de poussière observé sur la Côte-Nord

Un tourbillon de poussière (dust devil en anglais) a été observé à Schefferville, le 26 mai, vers 16 h.

Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada confirme que tous les éléments étaient réunis pour créer ce phénomène. Il faut un temps très instable, des différences de températures, très peu d’humidité dans l’air et un vent dans la même direction en basse et haute altitude.

Le 26 mai, la température au sol était d’environ 14 degrés Celsius et de -1 à environ 6 000 pieds d’altitude (soit moins de deux kilomètres de la surface de la Terre).

« Le fait que l’air soit très sec, ça crée des différences thermiques entre les endroits qui absorbent plus et moins la chaleur. Ça crée des tourbillons potentiels », explique Jean-Philippe Bégin. « Et on veut peu de différence entre les vents en surface et ceux à 2 000 mètres d’altitude. Sinon, ça vient défaire les tourbillons. »

C’était le cas à ce moment-là.

« C’est tout à fait typique d’avoir ça au printemps, quand le soleil est très fort et que le temps est très sec », dit-il. « C’est juste qu’on n’en observe pas chaque année partout. Sûrement plein de gens vont dire qu’ils n’ont jamais vu ça », ajoute-t-il.

Il s’agit d’un phénomène qui est petit, donc il faut être au bon endroit au bon moment pour en observer.