Erick Miousse à la barre des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles

L’organisation des Basques — Groupe Olivier Senior AA de Sept-Îles a réglé un dossier important dans les dernières semaines. Elle n’aura pas à se trouver un nouvel entraîneur, poursuivant l’aventure avec Erick Miousse.

À un match des séries l’an dernier, les dirigeants des Basques avaient procédé à un changement d’entraîneur-chef, remerciant François Boudreault, pour le remplacer par Erick Miousse. Le joueur et directeur général, Nylan Bouchard, s’est entendu avec lui, dans les dernières semaines, pour assurer son retour. C’était sa priorité numéro un, en préparation de la prochaine saison.

« Avec ce qu’on a vécu en peu de temps, tout le monde, sans exception, a embarqué. Pouvoir compter sur un entraîneur comme lui au jour un de la saison va apporter un grand bien à notre équipe, à plusieurs niveaux. Il va pouvoir mettre les points sur les i et les barres sur les t, dès le début », assure-t-il.

Aux dires du DG, le retour d’Erick Miousse fera en sorte que tous les joueurs avanceront dans la même direction, pour l’atteinte des objectifs. « C’est un gars extrêmement bien préparé. On l’a vu et on a juste hâte de poursuivre l’aventure. »

Pour ce qui est des adjoints à Erick Miousse, les pourparlers étaient toujours en cours au moment d’écrire ces lignes.

Par ailleurs, Nylan Bouchard s’enlèvera du poids de sur les épaules dans son rôle de directeur-général de l’équipe. Il délèguera quelques dossiers à Stephan Larouche, pour les fins de semaine de match. M. Larouche s’occupait déjà du volet marketing chez les Basques — Groupe Olivier.