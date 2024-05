Dimanche matin, un problème est survenu à la centrale de traitement d’eau. La Ville de Sept-Îles demande donc aux citoyens de réduire leur consommation d’eau pour les prochaines heures.

L’eau peut être utilisée pour l’alimentation et l’hygiène. Évitez les usages non essentiels tels que l’arrosage, le lavage des voitures et le remplissage de piscine.

L’avis concerne tous les secteurs de la ville, excluant Gallix et Moisie.