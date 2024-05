Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Abeilles sur la Côte-Nord : une mortalité qui inquiète

Depuis quelques années, les changements climatiques favorisent la prolifération de l’ennemi numéro 1 des abeilles qui prend du momentum sur la Côte-Nord : le varroa destructor. Nos apiculteurs commencent à en sentir les effets et les prochaines années risquent d’être éprouvantes pour le futur de l’apiculture dans la région.

Plus de décès que de naissances sur la Côte-Nord en 2023

La Côte-Nord enregistre plus de décès que de naissances en 2023 pour une quatrième année consécutive. Plus précisément, l’accroissement naturel s’élève à -232 personnes.

Des chercheurs se penchent sur les évacuations à Sept-Îles

Des chercheurs de HEC Montréal sondent la population pour documenter l’évacuation de juin dernier, qui, en raison des feux de forêt, a touché plus de 5 000 personnes à Sept-Îles et Mani-utenam.

Un nouvel hôtel de ville pour Anticosti

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti obtiendra une subvention maximale de 16,5 M$ de la part du gouvernement du Québec, pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Saint-Laurent : l’eau se réchauffe, la glace diminue et les espèces tentent de s’adapter

Pêches et Océans Canada a dressé le portrait des changements observés dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent en 2023. Bien entendu, le réchauffement de l’eau et la diminution du couvert de glace n’ont pas surpris personne.

Transferts de patients : « tout n’est pas réglé sur la Côte-Nord », admet le Cabinet du ministre Dubé

La crise santé continue de sévir. Face à la grogne de médecins de la région qui accusent le politique de « jouer sur les mots » en laissant sous-entendre que des patients ne sont plus transférés ailleurs, le Cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, admet que « tout n’est pas réglé sur la Côte-Nord ».

Angelot : la Côte-Nord en tête parmi toutes les régions du Québec

La Côte-Nord est en tête parmi toutes les régions du Québec en ce qui concerne l’accréditation Commande un Angelot, une initiative qui vise à prévenir les violences sexuelles.

Du neuf pour la patinoire et le basket au parc Holliday

La patinoire et le terrain de basketball du parc Holliday de Sept-Îles se referont une beauté, dans les prochains mois. La Ville de Sept-Îles fera la réfection des deux sites.

Stanley Vollant obtient sa place à Santé Québec

Le gouvernement du Québec a nommé aujourd’hui les membres du conseil d’administration qui dirigera Santé Québec et le Dr Stanley Vollant, originaire de Pessamit, a obtenu son siège.

Robert Pickton dans le coma, après avoir été agressé au pénitencier de Port-Cartier

La Sûreté du Québec (SQ) indique que le tueur en série Robert Pickton, qui a été agressé dimanche au pénitencier de Port-Cartier, a été plongé dans un coma artificiel et que les médecins prévoyaient d’essayer de le réveiller bientôt.

Entente majeure entre Microsoft et Carbonity de Port-Cartier

L’usine de biochar, Carbonity, qui est en construction à Port-Cartier, a annoncé une entente majeure avec la multinationale Microsoft. Le géant des technologies procédera à l’achat de 36 000 crédits carbone pour les trois prochaines années auprès de Carbonity.