Les agriculteurs de la région ne décolèrent pas face au gouvernement

Insatisfaite des réponses du gouvernement du Québec face à la crise agricole, la Fédération de l’UPA Capitale Nationale – Côte-Nord réitère sa demande que les producteurs reçoivent « une aide d’urgence et qu’une véritable vision à long terme émane pour l’agriculture au Québec ».

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre François Legault et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, le président de la Fédération, Yves Laurencelle, critique vertement « l’inaction du gouvernement caquiste concernant la crise actuelle dans le milieu agricole. Le gouvernement nous écoute, mais il ne fait rien, strictement rien. »

« Quand on constate que le revenu agricole net chute au même niveau qu’en 1938 et que le budget en agriculture du gouvernement représente moins de 1 % de sa totalité et quand on constate que la situation du deux tiers des entreprises agricoles s’est détériorée au cours des trois dernières années (…), le mot colère peut être utilisé adéquatement à mon sens », y écrit le président.

Le porte-parole reproche aussi au gouvernement de tout miser sur le programme Agri-relance qui dépend du gouvernement fédéral, qui selon lui « réglera seulement le mal causé par les excès de pluie en 2023 et pour certains producteurs, c’est une goutte d’eau dans l’océan ».

M. Laurencelle rappelle que « 14 % des fermes de la région pensent arrêter leurs activités » et qu’il n’y a « absolument rien de concret en ce moment pour appuyer le manque de liquidité de certaines entreprises agricoles » hormis « d’utiliser la deuxième, ou encore la troisième et même dans certains cas la quatrième carte de crédit disponible par la Financière agricole du Québec ».

Pour le représentant des agriculteurs de Charlevoix et de la Côte-Nord, « reconnaître qu’il y a une crise était un premier pas dans la bonne direction » pour le gouvernement, mais celui-ci doit « apporter un soutien immédiat et une vision à long terme afin de nous aider à traverser celle-ci ».

Une rencontre est prévue entre le premier ministre Legault et le président de l’Union des producteurs agricoles, Martin Caron, le 3 juin prochain.