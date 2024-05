Soleil Launière, fière de son identité innue

Soleil Launière est devenue, le 13 mai, la première artiste autochtone à remporter la finale des Francouvertes. L’artiste née et élevée à Mashteuiatsh passera au festival Innu Nikamu.

Le festival des Francouvertes c’est une finale devant 1000 personnes, un grand prix de 15 000 $ et plein de cadeaux, dont un passage dans plusieurs festivals cet été.

Quand le festival des Francouvertes s’est ouvert aux langues autochtones, en 2022, ça a ouvert une porte à Soleil Launière. Car pour elle, c’était nécessaire de s’exprimer dans la langue de ses ancêtres.

Selon l’artiste, elle a pu chanter en innu-aimun cette année grâce à la force du nombre. Elle l’illustre en rapprochant les Innus du Lac-St-Jean et de la Côte-Nord.

“Je ne pense pas qu’on est différent tant que ça. Je pense que c’est bon de se supporter l’un l’autre, […] de voir à quel point on est plus forts ensemble”.

Malgré la langue qui s’est un peu perdue à Mashteuiatsh, elle est confiante qu’il y a plus qu’une chose qui rassemble les Innus.

Soleil Launière n’a pas appris l’innu-aimun dans sa jeunesse, malgré son enfance dans la communauté innue du Lac-St-Jean. En fait, son père innu et sa mère québécoise ne savaient pas parler la langue. Elle l’entendait tout de même chez les aînés et chez ses amis régulièrement, mais ce n’était pas toute la communauté qui l’utilisait.

À 17 ans, elle est partie explorer le monde avec le programme Katimavik, puis elle a voyagé, avant de se poser à Montréal. Malgré cela, ses racines restent dans la communauté innue du Lac-St-Jean.

La musique rassemble les Innus, car elle permet d’exprimer ce qui est difficile à dire, croit Soleil Launière.

“L’art est un bon moyen […] d’assumer qui on est et ce qu’on a envie de partager”.

Ce qu’elle veut transmettre, c’est avant tout la fierté de sa culture et les luttes sociales comme le féminisme, l’égalité des générations et l’anticolonialisme.

Par exemple, dans sa chanson Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Two-Spirits (MMIWG2S), Soleil soutient que les meurtres ne tairont pas les autochtones. ” Au contraire, on va juste parler plus fort et être encore plus présents”.

Elle a créé son album intitulé Taueu pendant qu’elle était enceinte et ça a influencé son écriture, raconte-t-elle. Ainsi, elle ne veut pas douter d’elle, pour ne pas transmettre le doute à sa fille. “Je veux que ma fille grandisse fière d’être Innue”.

Soleil Launière chantera sur la Grande Scène d’Innu Nikamu samedi le 3 août.

Elle sera aussi au festival de la chanson de Tadoussac samedi le 15 juin en soirée.