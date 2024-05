Microsoft achètera des crédits carbone à l’usine de biochar de Port-Cartier

L’usine de biochar, Carbonity, qui est en construction à Port-Cartier, a annoncé une entente majeure avec la multinationale Microsoft. Le géant des technologies procédera à l’achat de 36 000 crédits carbone pour les trois prochaines années auprès de Carbonity.

Le biochar qui sera produit à Port-Cartier provient des résidus agricoles ou forestiers. Il s’agit ainsi d’une solution de séquestration pour le carbone.

Dans les circonstances, il était tout à fait naturel que Microsoft se tourne vers cette option. L’entreprise vise une empreinte carbone négative en 2030 et s’est engagée à retirer l’intégralité du carbone direct et indirect émis par ses opérations d’ici 2050, incluant le carbone émis depuis sa création.

« L’ambition de décarbonation des activités de Microsoft est bien connue. Leur choix est une excellente nouvelle, car cela démontre notre grande capacité de production de biochar et confirme notre rôle de leader dans le domaine de la séquestration et de la réduction du carbone », déclare Michel Gagnon, chef de la direction d’Airex Énergie et président du conseil d’administration de Carbonity

L’usine de biochar est un partenariat entre Airex Énergie, SUEZ et le Groupe Rémabec.

Mise en opération en 2024

La construction de l’usine de biochar de Port-Cartier a été amorcée à l’été 2024. Elle sera mise en opération en 2024. Aucun dépassement de coût n’est envisagé.

La production initiale de Carbonity sera de 10 000 tonnes de biochar par an. Elle passera ensuite à 30 000 tonnes de biochar par an. D’ici 2026, la capacité annuelle de production en fera la plus grande usine de biochar en Amérique du Nord et l’une des plus importantes au niveau mondial.

Le projet, qui créera à terme 75 emplois dans la région, débutera en juin l’embauche de personnel pour la gestion, les opérations et l’entretien.

L’usine de biochar est située sur les terrains de Rémabec à Port-Cartier. Un bâtiment qui abritait autrefois une usine de pâtes et papiers, Rayonier Québec, est présentement converti. Le projet est estimé à 45 M$. Une aide de 16,2 M$ est octroyée par le gouvernement du Québec. Le fédéral soutient le projet à une hauteur de 10,2M$.