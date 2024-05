Du flag football à Sept-Îles

Passionné de football de la NFL, Jay Beaudin travaille sur un projet d’événements de flag football à Sept-Îles. Son initiative prend plus d’ampleur qu’il ne l’espérait. Il veut créer un engouement pour ce sport qu’il qualifie « d’extraordinaire ».

« Je suis vraiment surpris de l’enthousiasme que mon projet suscite, autant au niveau des responsables du football scolaire, en fait d’entrainement complémentaire, que de l’initiation des enfants du primaire au monde du football », dit-il.

D’ailleurs, le coordonnateur du programme de football du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai, Jean-Pierre Lord, voit cette avenue d’un œil positif.

« Ça va donner aux jeunes l’opportunité de développer leurs habiletés l’été. C’est un sport de plus en plus populaire, même chez les filles. Ça peut aussi amener d’autres jeunes qui ne connaissent pas tant le football », mentionne-t-il.

Pour l’été 2024, Jay Beaudin dit vouloir lancer l’idée en douceur. Il n’a encore aucune confirmation pour l’utilisation du terrain derrière les écoles secondaires de la rue Comeau. Il dit avoir toutes les raisons de croire que les responsables des installations l’appuieront dans ses démarches.

Le Septilien, qui ne se qualifie pas d’expert, est prêt à accepter l’aide d’autres personnes. Jay Beaudin a déjà commandé des dossards pour la tenue de matchs amicaux.

Il parle aussi d’une division spéciale pour initier les enfants du primaire. « Je dois contacter une personne qui cherche une collaboration pour partir ce genre projet. »

Flag vs Touch

Jay Beaudin soutient que son projet n’est pas en compétition avec la Ligue de touch football de Sept-Îles. Il vise surtout initier des jeunes et des adultes au football.

« La Ligue de touch football, ce sont des joueurs aguerris et le jeu est compétitif. Pour ma part, les parties seront de basse intensité, amicales, mixte et adulte, avec la possibilité d’intégrer des adolescents, s’ils ont les qualités adéquates », assure-t-il.

Il voit davantage une belle synergie possible entre son projet et la ligue. Les joueuses et joueurs qui auront pris goût au ballon ovale pourraient éventuellement joindre les rangs de la Ligue de touch football de Sept-Îles.

Du côté de la présidente actuelle de la Ligue de touch football, Alexandra Breton, ne voit aucun signe pour une entrave à la réussite de la ligue.

« Je ne sais pas l’orientation que le flag football veut prendre, mais je lisais de la part de l’administrateur que le but était de favoriser le sport entre filles et garçons, ce qui n’est pas le même principe. La ligue est solide et en bonne santé. Nous avons même entendu qu’une à deux nouvelles équipes de gars voulaient se créer. »

Une année pour expérimenter

Le flag football est un dérivé du football canadien et américain, où les plaqués sont remplacés par l’arrachage de bandes de tissus (dit flag) accrochées à la ceinture des joueurs. Il existe plusieurs versions de ce sport.

Sans pour autant que la forme que prendront les événements soit connue et que les règlements ne soient encore définis, Jay Beaudin aimerait des règlements qui ressemblent le plus possible aux parties de la NFL.

« Dans les règles du flag conventionnel, il n’y a aucun botté. Par contre, il semble y avoir des variantes qui intègrent les field goal, punt, kick off et conversions. Il me semble que ça serait drôlement plus funny », lance-t-il. Il se dit ouvert à tous commentaires de gens expérimentés.

Pour cet été, il envisage de former les équipes sur place, lors de chaque événement. « Un peu à la façon du hockey de rue ». Le format variera probablement entre un minimum de 5 vs 5, pour atteindre un maximum de 11 vs 11, si la participation est très élevée.

« La première année, nous allons expérimenter pour établir nos règles », conclut-il.