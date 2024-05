Stanley Vollant obtient sa place à Santé Québec

Le gouvernement du Québec a nommé aujourd’hui les membres du conseil d’administration qui dirigera Santé Québec et le Dr Stanley Vollant, originaire de Pessamit, a obtenu son siège.

Membre du Collège des médecins, Dr Vollant est présentement médecin-conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. En plus de représenter la Côte-Nord, il répond au profil de prestation de santé.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, se dit fier de la composition du premier CA qui représente la recherche de l’expertise et de la complémentarité entre ses membres.

« Cette équipe aura à cœur les objectifs centraux du Plan santé, soit que le réseau de la santé et des services sociaux devienne un employeur de choix et où l’expérience-patient ainsi que l’accès soient au cœur des priorités de cette nouvelle société d’État », mentionne la CAQ, par voie de communiqué.

À la présidence, le CA bénéficiera de l’expertise de Christiane Germain qui, tout au long de son parcours, s’est démarquée par son talent de gestionnaire et sa vision centrée sur l’innovation. « La vision de Mme Germain est complémentaire à celle de Geneviève Biron (présidente et cheffe de la direction), dont la priorité est d’améliorer l’accès aux services pour la population québécoise », indique-t-on.

Le CA est composé de 15 membres sélectionnés à partir de critères bien précis et diversifiés, dont les profils se complètent, comme prévu dans la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.

En plus de Stanley Vollant, on y retrouve Gaston Bédard, Hélène Chartier, Anna Chif, Daniel Gilbert, Jean-Luc Gravel, Diane Lamarre, Régine Laurent, Michel Lessard, David Lussier, Seeta Ramdass et Lise Verreault.

Rappelons que le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, Daniel Paré, de même que la présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, siègent d’office au conseil d’administration de Santé Québec.