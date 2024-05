Golf | L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles compte à nouveau sur la SFP Pointe-Noire

Le golf servira encore une fois la cause de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, et ce, grâce à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. La 4e édition du Tournoi de golf au Club Sainte-Marguerite aura lieu le 22 août prochain.

Ce rendez-vous au profit de l’organisme misera sur deux co-présidents d’honneur pour espérer battre la récolte de 2023, soit 127 453$. Il s’agit de Kenny Régis, vice-chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, et de Jean-Pierre Bérubé, vice-président | Opérations et entretien chez Aluminerie Alouette.

Le Tournoi de l’Envol est devenu un incontournable pour la SFP Pointe-Noire. En trois éditions, ce sont près de 300 000$ qui ont été amassés.

« C’est l’occasion de rassembler la communauté d’affaires, notamment les partenaires de la SFP Pointe-Noire, afin de soutenir l’Envol, un organisme communautaire essentiel au soutien des familles de la région. C’est une grande fierté pour nous de présenter cet événement et j’invite les entreprises à répondre présentes encore cette année », souligne son président-directeur général, Louis Gravel.

De son côté, la directrice de l’Envol – Maison de la famille, Bernice Villeneuve, parle des co-présidents d’honneur comme « des personnes de cœur et impliquées dans la communauté ».

Elle espère encore une fois un succès pour l’événement qui compte sur la SFP Pointe-Noire comme présentateur.

« La réponse des gens de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam a dépassé toutes mes attentes dans les dernières années et j’espère que les participants seront encore au rendez-vous. Les sommes amassées lors du Tournoi font une différence immense dans notre quotidien et dans celui des familles que l’on accompagne. »

Ce qu’ils ont dit

« C’est un plaisir pour moi de représenter ITUM et toute ma communauté au Tournoi de golf de l’Envol. La mission et les valeurs de l’Envol rejoignent parfaitement celle d’ITUM. Pour bâtir des communautés fortes et solidaires, notre priorité doit toujours être de supporter les familles et les enfants. » – Kenny Régis

« Je suis sincèrement honoré de co-présider cet événement d’importance pour les familles de la région. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour L’Envol et les nombreuses personnes qu’elle accompagne. » – Jean-Pierre Bérubé.