Des travaux sur la route 138 entre Port-Cartier et Sept-Îles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au remplacement de ponceaux situé sur la route 138 entre Sept-Îles et Port-Cartier. Les travaux se dérouleront entre le 27 mai et le 27 juin.

Deux zones seront touchés. La première est entre le km 951, à l’est de Port-Cartier, à proximité du ruisseau aux Jambons, et le km 959, à l’est de la rivière Brochu. La deuxième est entre le km 968 et 971, à l’est de la rivière Sainte-Marguerite.

La circulation sera affectée par les travaux. La vitesse sera réduite à 50 km/h sur les chantiers. La circulation se fera par alternance ou par un chemin de déviation. Les travaux auront lieux du lundi au jeudi, de 6 h à 18 h.

Toujours entre Sept-Îles et Port-Cartier sur la route 138, il y a aussi le chantier du pont Jourdain qui se poursuit cet été.