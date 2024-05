Atanukan | Les dés sont joués

L’heure est maintenant aux décisions pour le personnel d’encadrement et les entraîneurs des équipes sportives scolaires de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat.

Tout près de 200 jeunes de dix communautés des Premières Nations ont pris part aux différents camps de sélection lors des deux dernières fins de semaine.

Après celui des concentrations sportives en badminton, volleyball, athlétisme, tennis de table et basketball les 10 et 12 mai, c’était au tour des hockeyeurs M13, M15 et M18 de montrer leur savoir-faire les 17, 18 et 19 mai.

Ils ont été évalués lors de tests sur glace, hors glace, de conférences et de matchs enlevants.

« Cette étape cruciale a permis à nos équipes d’évaluateurs et d’entraîneurs chevronnés de jauger le potentiel de nos futurs élèves athlètes d’Atanukan. Une période d’évaluation des dossiers scolaires et des performances est désormais amorcée », a fait savoir le coordonnateur du bloc sportif de l’école Manikanetish, Georges Roy.

Les élèves sauront d’ici la fin de la présente année scolaire s’ils sont retenus au sein du programme de l’Atanukan pour l’année 2024-2025.

Camp de performance

Par ailleurs, l’organisation de l’Atanukan offrira six semaines de développement sportif intensif cet été lors du camp de performance athlétique.

Il se déroulera du 8 juillet au 16 août. Trois forfaits permettront aux jeunes athlètes de développer leurs force, vitesse, puissance, agilité, coordination, équilibre et hypertrophie. Les participants bénéficieront d’un accompagnement afin d’optimiser leur progression.

Pour plus d’information et inscription : https://www.facebook.com/atanukanitum.