Le ministre Lafrenière chante Tshinanu en compagnie de Florent Vollant

De passage dans la région en fin de semaine, notamment en marge du colloque Pakatakan qui commence lundi jusqu’au 23 mai, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a vécu un moment unique au studio Makusham.

Le ministre a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on le voit en compagnie de Florent Vollant et de son fils, Mathieu Mckenzie, qui interprète la célèbre chanson Tshinanu. Un petit groupe de personne est réuni au studio Makusham.

“Quelle chance de pouvoir chanter “Tshinanu” avec la légende Florent Vollant et son fils Mathieu Mckenzie!”, a-t-il écrit. “Tous deux ambassadeurs et protecteurs de la langue et de la culture innue.”

Le colloque Pakatan présentera différentes conférences portant sur la santé, au cours des trois prochains jours. C’est la cinquième édition de l’événement créé suite aux recommandations du coroner Bernard Lefrançois, qui a tenu une enquête publique en 2015, après une vague de suicide sur la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Hugo Girard, Varda Étienne et Maripier Morin font partie de la liste de conférenciers attendus.