Du sociofinancement pour la Coopérative de Gallix

Le projet de la Coopérative alimentaire de Gallix veut récolter 20 000 $ en sociofinancement sur la plateforme La Ruche, afin d’optimiser ses services et de notamment mettre sur pied un service de prêt à manger.

Le projet vise à mettre fin au désert alimentaire du secteur qui s’est déclenché avec la fermeture du seul dépanneur en 2017. En construisant une coop d’alimentation et une station-service, on souhaite aussi rendre le village plus attractif pour les jeunes familles.

« Le projet vise à limiter de façon importante les déplacements vers les villes voisines pour se procurer des biens essentiels », peut-on lire dans la description de la plateforme de sociofinancement, La Ruche. « Des déplacements qui mettent à risque la santé et la sécurité des familles, mais qui contribuent aussi de façon importante aux gaz à effet de serre. »

Les 20 000 $ demandés permettront de mieux équiper le nouveau bâtiment pour rendre les différents services de proximité. Parmi eux, on souhaite une section de prêt à manger.

« Nous avons validé auprès de notre population et les retours ont été nombreux, confirmant les différents besoins », indique-t-on.

En date du 19 mai, un montant de près de 7 500 $ avait été récolté, soit 37 % de l’objectif.

Plusieurs prix variés sont offerts aux contributeurs. Il est entre autres possible de participer à des tirages pour un tour d’hélicoptère, 100 livres de homard, une nuitée en yourte ou la location d’un quad.

Si la Coop veut obtenir des fonds, elle doit atteindre son objectif de 20 000 $, sinon, les montants donnés ne seront pas débités.

Par ici pour contribuer.

D’autres organisations ont mené des campagnes de financement via la Ruche Côte-Nord dans la dernière année. Le Musée régional de la Côte-Nord et Sur la banquette arrière, un projet de biographie.