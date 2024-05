Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un surplus budgétaire de 7,7 M$ pour Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a conclu l’exercice financier 2023 avec un surplus budgétaire de 7,7 M$. C’est ce qui a été révélé dans le rapport financier ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant de la Ville de Sept-Îles qui ont été déposés à la séance du conseil du 13 mai.

Des compromis au détriment de la santé sur la Côte-Nord

Vivre à Sept-Îles coûte plus cher qu’ailleurs au Québec et le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Après avoir payé le loyer et l’épicerie, des gens doivent faire des compromis au détriment de leur santé.

Des couvre-verres pour prévenir l’intoxication par drogues

La pointe du jour CALACS Sept-Îles distribuera gratuitement des couvre-verres dans trois bars de Sept-Îles afin de prévenir l’intoxication par drogues.

Leurs coups de coeur d’Innu Nikamu

Au travers de la programmation garnie d’artistes internationaux, de gros noms, d’artistes émergents, de découvertes et autres du 40e Festival Innu Nikamu, quels sont les coups de cœur ? Des personnalités se sont prêtées au jeu.

Un pas de plus vers un service de sage-femme à Sept-Îles

L’organisme À la Source fait un pas de plus vers l’obtention d’un service de sage-femme. Le comité citoyen Entre mer et naissance a vu le jour et les démarches avancent lentement, mais sûrement.

En quête d’un logement à Sept-Îles

Le Journal s’est mis dans la peau d’un travailleur à la recherche d’un logement à Sept-Îles, pour le 1er juillet. Notre expérience confirme que cette quête est loin d’être gagnée d’avance.

Un déficit de 98,9M$ pour le CISSS Côte-Nord

Le conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord a adopté, mercredi soir, un budget incluant un déficit de 98,9M$ pour 2024-2025.

L’activité humaine cause des ennuis aux rorquals

Une étude réalisée dans la région de Sept-Îles fait le constat que les rorquals à bosse et rorquals communs ayant subi des blessures dues à l’activité humaine ont un état de chair plus faible.

Tshiuetin siffle son au revoir à Alexandre Mckenzie

À la suite de son décès soudain, samedi dernier, la direction et le conseil d’administration du Tshiuetin soulignent l’implication d’Alexandre Mckenzie.

Club de golf Sainte-Marguerite | La saison s’ouvre la semaine prochaine

Mettez votre équipement de golf pas trop loin de la porte. Il vous servira dès le jeudi 23 mai. C’est la date du début de la saison au Club de golf Sainte-Marguerite, tant pour le terrain que le champ de pratique.

Une “équipe volante publique” pour aider la Côte-Nord

Une équipe volante publique d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires sera mise en place par Québec, la CSN et la FTQ pour prêter main-forte en priorité à la Côte-Nord et à l’Abitibi-Témiscamingue.