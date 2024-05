Marché des petits entrepreneurs à Sept-Îles

La population est invitée à encourager les jeunes entrepreneurs de la région âgés de 5 à 17 ans qui tiendront des kiosques aux Galeries Montagnaises. Les visiteurs découvriront 11 petites entreprises.

Cette année, 15 jeunes entrepreneurs tiendront 11 kiosques aux Galeries Montagnaises. Ceux-ci présenteront avec fierté leurs créations.

La grande journée des petits entrepreneurs est une initiative qui vise à encourager les jeunes à explorer leur fibre entrepreneuriale de manière positive et ludique. À Sept-Îles, c’est la SADC Côte-Nord qui organise l’événement depuis 2019. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 90 jeunes ont vécu l’expérience. En 2023, plus de 8 000 petits entrepreneurs ont participé à cette initiative qui est mise en place à travers le Québec, soit plus de 180 marchés dans plusieurs régions de la province.

Il est toujours possible pour les jeunes qui souhaitent participer de s’inscrire via le site petitsentrepreneurs.ca.

L’événement se déroulera le samedi 1er juin de 10 h à 14 h dans le centre du mail des Galeries Montagnaises.