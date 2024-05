Collision à Longue-Rive : un Baie-Comois perd la vie

La violente collision qui s’est produite à Longue-Rive le 16 mai vers 10 h a causé un décès. Un des deux conducteurs impliqués a perdu la vie sur le coup avant d’être transporté au centre hospitalier de Baie-Comeau.

Il s’agit d’un homme de 64 ans de Baie-Comeau. Son identité n’a toujours pas été confirmée par les autorités.

L’autre conducteur impliqué dans l’accident a été stabilisé, mais il souffre encore de blessures graves. « On craint toujours pour sa vie », confirme l’agente aux communications à la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

La cause de l’accident n’a pas été dévoilée pour l’instant. « On sait que le conducteur de l’automobile, qui est décédé, s’est déporté dans la voie inverse. On ignore encore la raison, mais il n’y a rien de criminel, par contre », affirme Mme Fournier.

Rappelons que la route a été bloquée dans les deux sens durant plusieurs heures avant d’être rouverte à la circulation vers 13 h.

La collision s’est produite entre une automobile blanche et un pick-up noir.