Des craintes pour les aînés de Sept-Îles

Le mouvement des personnes retraitées CSQ craint que le gouvernement mette la pression sur les proches aidants pour assurer le bien-être des aînés dans le contexte de crise actuel.

« C’est choquant de se faire répondre qu’ils auront besoin de proches aidants pour pallier le manque de capacité. Même s’ils ne seront pas responsables des services qui exigent des professionnels de la santé, les bénévoles devront s’occuper du bien-être des personnes âgées, comme leur permettre de bouger ou de marcher chaque jour », a dit Francine Girard, présidente de l’AREQ secteur Sept-Îles.

À l’assemblée publique du conseil d’administration du CISSS Côte-Nord, mercredi soir, elle a questionné la direction sur ce point.

Le CISSS prévoit envoyer une lettre dans les prochains jours, pour solliciter l’aide des proches aidants.

« Or, la majorité d’entre eux sont déjà épuisés et les organismes qui peuvent leur offrir du répit n’arrivent plus à répondre à la demande », déplore l’AREQ.

L’organisation rappelle que le réseau de la santé dispose du plus gros poste budgétaire.

« Dans ce contexte, il est incompréhensible qu’on mette autant de pression sur les proches aidants pour assurer des services qui, mis de côté, pourraient avoir des conséquences sévères sur l’autonomie des personnes aînées », a affirmé la présidente de l’AREQ, Micheline Germain.