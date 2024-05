Club de golf Sainte-Marguerite | La saison s’ouvre la semaine prochaine

Mettez votre équipement de golf pas trop loin de la porte. Il vous servira dès le jeudi 23 mai. C’est la date du début de la saison au Club de golf Sainte-Marguerite, tant pour le terrain que le champ de pratique.

Adeptes de golf, à vous de réserver votre première ronde de l’été à Sept-Îles. Vous pouvez procéder via la plateforme accessible au www.golfste-marguerite.qc.ca/reservations.

D’ici l’ouverture, une importante corvée est à l’horaire pour le vendredi 17 mai, dès 8h, si des gents veulent aider. L’hiver n’a pas été facile avec les verts.

Quant au Tournoi d’ouverture, il est au calendrier pour le samedi 8 juin.

Parlant de tournoi, plusieurs seront associés encore une fois à des causes ou des organismes. Il y en a trois nouveaux pour l’été 2024, celui pour les équipes de l’Atanukan, celui pour la Fondation Husky le 15 juin, ainsi que celui du 16 juin pour Martin Roy, afin qu’il puisse faire l’acquisition de son VertaCat (paragolfeur). La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a aussi annoncé sa journée de golf pour le 10 juillet.

Le Club de golf Sainte-Marguerite, qui soufflera 75 bougies en 2025, aura la 60e édition de son Tournoi des Marchands lors du congé de la fête du Travail.

« « Les tournois corporatifs et sociaux permettent de remettre entre 250 000 et 300 000$ par été. On est très important pour eux », mentionne la directrice générale, Maryse Gagnon.

Les cliniques juniors occupent une très bonne partie de l’agenda de juillet, selon les différentes catégories d’âge, soit 7-9 ans, 10-12 ans et 13 ans et plus. Leur tournoi de fin de saison sera disputé le 11 août.

Pour plus de détails sur les activités et tarifs du Club Sainte-Marguerite, consultez sa page Facebook ou son site Internet.