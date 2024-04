Une bonification de 300 000$ pour le circuit touristique en Minganie

Annoncé à l’hiver 2022, le projet de circuit touristique sur le territoire de la Minganie obtient une bonification de 300 000$ grâce à une contribution de la Société du Plan Nord.

C’est la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, qui en ont fait l’annonce le vendredi 5 avril à Longue-Pointe-de-Mingan lors d’une conférence de presse. Initialement, une somme de 1,2M$ avait été investie pour ce circuit touristique. L’argent provenait de la MRC (315 673 $) et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (962 690$).

Ce projet a pour objectif de déployer un circuit touristique intégré mettant en valeur les différents aspects de la Minganie et ultimement augmenter le tourisme dans cette région.

« La notoriété touristique de la Minganie repose sur ses attraits incontournables; son développement, lui, s’appuie sur l’implication de gens d’affaires et d’organismes visionnaires et innovateurs », a affirmé Meggie Richard.

L’argent pourra servir autant à des initiatives pour le développement du tourisme ou de l’entrepreneuriat.

À cet effet, à la suite de l’appel de projets qui s’est terminé le 31 décembre dernier, une somme de 460 000 $ est consacrée à la réalisation de dix initiatives touristiques. En voici la liste :

«Je suis persuadée que les projets soutenus financièrement bonifieront l’offre touristique et auront des retombées socioéconomiques qui rejailliront sur tout le territoire », a commenté Kateri Champagne Jourdain.

Une somme de 374 548 $ avait déjà été accordée pour la réalisation de huit projets l’année dernière. Le prochain appel de projets de la MRC de Minganie aura lieu du 1er octobre au 31 décembre 2024.