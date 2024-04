Maison des aînés ǀ La préfète réitère l’urgence d’agir

La préfète de la MRC de la Minganie, Meggie Richard, réitère à quel point la déception chez les familles, usagers et citoyens est palpable dans le dossier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

« On a confirmé qu’on était une des plus problématiques [au Québec] à ce jour au niveau des délais, et ça, c’est super inquiétant », a-t-elle affirmé. « On peut comprendre qu’il y a parfois des problèmes techniques, ça peut arriver dans plein de dossiers. Par contre, d’occasionner un retard aussi important, je crois que la population mérite de connaître la vérité et de faire la lumière sur ce dossier-là éventuellement », plaide la préfète.

La mise en place du comité de liaison a certes ouvert le dialogue, mais trop de questions demeurent toujours sans réponse.

« On est totalement impuissant dans cette situation. C’est frustrant un peu, on voudrait tous que le dossier avance plus vite et qu’il soit réglé. Mais présentement, le dossier est entre les mains du gouvernement et de la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui est responsable de sa construction (…) donc d’ici là, nous, tout ce qu’on peut faire, c’est faire preuve de résilience », a-t-elle dit.

Les élus de la Minganie demandent au gouvernement et à la SQI d’agir rapidement et d’accélérer les travaux tout en tenant la population informée.

« Qu’ils réalisent l’urgence d’agir dans ce dossier-là, afin de livrer un bâtiment le plus rapidement possible pour offrir à nos ainés la qualité de vie qu’ils méritent et qu’on leur a promise », a-t-elle conclu.