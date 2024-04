Hockey Côte-Nord honore deux bâtisseurs de la région

Hockey Côte-Nord a profité du tournoi régional des catégories M15, M18 et junior A, qui s’est tenu au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau, pour honorer deux bâtisseurs de la région.

En fin de semaine dernière, une soirée hommage a été organisée afin de remettre deux trophées à des bénévoles importants pour le hockey mineur sur la Côte-Nord.

Tout d’abord, le trophée Bruno Jourdain a été remis à Guy Fournier, président de l’Association de hockey amateur de Port-Cartier « pour toutes ses années d’implication bénévole », affirme Hockey Côte-Nord, sur ses réseaux sociaux.

Quant au trophée Harold Lemieux, qui récompense les officiels, il a été octroyé à Michel Canuel de Forestville « pour son implication comme officiel dans le secteur de la Haute-Côte-Nord ».

« Il a été un acteur important dans le développement des officiels et a participé activement à l’unification de ceux-ci pour le regroupement de la Haute-Côte-Nord », témoigne l’organisation nord-côtière.

Pour cette soirée hommage, un match de démonstration M9 pleine glace a été organisé. Les joueurs ont donné tout un spectacle.

Régionaux 2024

Les régionaux 2024 ont été pris en charge par les bénévoles de l’Association de hockey mineur de Baie-Comeau et de la Ligue Gérald-Vaillancourt. Ils se sont tenus sur deux fins de semaine et mettaient en compétition les jeunes des catégories M15, M18 et junior A de toute la Côte-Nord.

« Organiser un tournoi de cet envergure représente beaucoup de préparation et de temps », souligne Hockey Côte-Nord, en remerciant les bénévoles qui ont contribué au déroulement de l’événement. L’organisation n’a d’ailleurs pas commenté la bataille qui est survenue lors de la partie finale du M15 B.

Les gagnants et finalistes

M15 A

Champions : Vikings Baie-Comeau

Finalistes : Prédateurs – Castors 2

M15 B

Champions : Vikings Baie-Comeau

Finalistes : Mikun Malioténam

M18 A

Champions : Gaulois 2 Port-Cartier

Finalistes : Vikings 1 Baie-Comeau

Junior A

Champions : Basques Sept-Îles

Finalistes : Vikings Baie-Comeau