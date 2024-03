Ça passe ou ça casse pour les Voyageurs

Place aux choses sérieuses pour les équipes des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Elles en sont rendues là dans leur saison. Elles sont en mode éliminatoire ou championnat selon le sport.

En volleyball, les équipes féminine et masculine s’attaquent aux éliminatoires ce samedi 23 mars. Les deux formations tenteront d’obtenir leur billet pour leur Championnat respectif de la Conférence Nord-Est.

Chez les filles, les Voyageurs ont conclu le calendrier régulier de tournois en troisième place derrière Jonquière (2e) et Chicoutimi (1er) dans la Ligue du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (D2).

Les éliminatoires se jouent à la maison. La troupe de l’entraîneur Yan Savoie croisera le fer avec Chibougamau (7e) dès 9h et avec Alma (4e) à compter de 10h30. Jonquière (2e), Saint-Félicien (5e) et Baie-Comeau (6e) se retrouvent dans l’autre groupe. Le premier de chacun des deux groupes s’affrontera en finale, à 14h30, pour l’autre laissez-passer pour le Championnat de la Conférence Nord-Est du 6 avril à Sherbrooke. Chicoutimi a déjà son billet. L’enjeu sera alors une place pour le Championnat provincial des 20 et 21 avril à Rivière-du-Loup.

« On a hâte de finalement jouer à la maison. Ça fait du bien de ne pas avoir à se déplacer. Pour le tournoi en tant que tel, on doit être constante et limiter les erreurs directes tout au long de la journée. Nous ne sommes pas favorites, mais on croit en nos chances d’aller chercher la dernière place disponible pour le Nord-Est », assure l’entraîneur-chef, Yan Savoie.

Quant à l’équipe masculine en volley, elle a bouclé sa saison au sixième rang sur les dix équipes de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (RSEQ Collégial D2).

Ses éliminatoires se passeront à Jonquière samedi. Les Voyageurs se mesureront à Lévis (4e) et à Jonquière (7e). Il s’en suivra les demi-finales et la finale. Les deux équipes au duel ultime auront leur laissez-passer pour le Championnat de la Conférence Nord-Est, qui se tiendra en même temps et au même endroit que celui des filles. Limoilou (1er) et Rimouski (2e), les meneurs au classement du circuit regroupant Sept-Îles, y sont déjà qualifiés.

Le Championnat provincial masculin collégial division 2 se tiendra à Lévis les 20 et 21 avril.

Avant de voir aussi loin, la formation septilienne doit passer par les éliminatoires de sa ligue. Après avoir perdu un de ses piliers et joueur partant avant le dernier tournoi en William Deschênes, les Voyageurs ont dû brasser les cartes pour exploiter au maximum les forces de chaque joueur.

« Nous avons une équipe qui a le potentiel pour se qualifier pour la prochaine étape, mais ça va nécessiter qu’on travaille chaque point comme si c’était notre dernier », a souligné l’entraîneur adjoint, Jessy Roy.

Avec le moineau

Le Cégep de Sept-Îles aura aussi des joueurs de badminton en action cette fin de semaine. Cinq des protégés de l’entraîneur Alex Couture seront du Championnat de Conférence à Sherbrooke dimanche.

Jérémie Stea et Olivier Dion joueront ensemble, tout comme Charles-Édouard Leclerc avec Alexis Joseph. Alyson Dufour évoluera en simple.

« L’objectif est qu’un des doubles masculins se rende en demi-finale pour se qualifier au provincial. Du côté du simple féminin, c’est le top 3 qui se qualifie », a précisé M. Couture. Le Championnat provincial de badminton collégial sera disputé à Lévis les 20 et 21 avril.

Sous le panier

Au basketball, il n’y a pas de Championnat de Conférence ni de provincial pour les Voyageurs. L’enjeu sera donc les grands honneurs de la Ligue Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord division 3. Sept-Îles, qui a terminé le calendrier régulier en quatrième place, dernier rang qui donne accès aux séries du 23 mars, jouera contre Jonquière sur le terrain des Gaillards. La dernière rencontre entre ces deux clubs, le 18 février, a été remportée par les Voyageurs. L’autre match du carré d’as opposera Chicoutimi à Alma.