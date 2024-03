La date de la réouverture du McDonald’s de Sept-Îles connue

Sept-Îles retrouvera son restaurant McDonald’s du 913, boulevard Laure le 20 mars. Le franchisé Jean-Simon Ross soulignera cette réouverture d’après rénovations en appuyant la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

Pour soutenir la cause, 1$ par Joyeux Festin et BigMac vendus entre le 20 mars et le 17 avril sera remis à la Fondation et le département de pédiatrie de l’hôpital. Jean-Simon Ross a fixé l’objectif à 10 000$.

« C’est naturel pour moi de m’impliquer auprès de la communauté de Sept-Îles à l’occasion de cette réouverture. C’est un enjeu important à l’échelle locale d’avoir accès à des soins de santé de qualité malgré notre situation géographique éloignée des grands centres », mentionne le franchisé.

Comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. Jean-Simon Ross a longtemps vu son père, qui a déjà été franchisé McDonald’s en Beauce et à Québec, s’impliquer autant dans la communauté.

« Je sais qu’on peut faire une réelle différence. Aujourd’hui, je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir aider à nouveau la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles avec laquelle j’ai un lien fort depuis mon arrivée dans la région en 2020 », explique Jean-Simon Ross. Il a d’ailleurs été président d’honneur de l’édition 2022 d’Opération Nez rouge Sept-Îles, chapeautée par la Fondation.

Revampé

Pour ce qui est du restaurant du boulevard Laure, l’établissement revampé permettra aux clients d’apprécier un tout nouveau décor au goût du jour. Les employés profiteront d’un environnement de travail adapté aux réalités d’aujourd’hui.