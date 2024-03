Les Pionniers remportent la première manche

Baie-Comeau – Inspirés en attaque par leur capitaine Jean-François Landry, les Pionniers CFL ont pris les devants 1-0 dans leur grande finale face aux Marchands de Havre-St-Pierre, samedi soir, grâce à un triomphe de 7-5 sur la glace du centre Henry-Leonard.

À leur toute première participation à la ronde ultime du circuit senior AA de la Côte-Nord, les Baie-Comois se devaient de l’emporter à domicile dans le cadre de cette courte série deux de trois, qui se clôturera à Havre-St-Pierre le week-end prochain.

Étoile incontestée du match avec un deuxième tour du chapeau consécutif, Jean-François Landry a vite donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque après seulement 28 secondes d’écoulées à la rencontre.

En avance 2-1 après une période, les locaux ont sonné la charge avec trois autres filets au cours du deuxième engagement, dont le deuxième de la rencontre du productif numéro 88.

Troisième période

Accusant un recul de 5-2, les visiteurs ont relancé le débat au début de la troisième période grâce au filet d’Edouard Jomphe, mais Maxime Thibault, en désavantage numérique, a fait mal à l’ennemi en redonnant un avantage de trois buts à son équipe sur une échappée.

Les deux formations ont ensuite fait mouche à quelques reprises dans ce duel chaudement disputé devant les 2252 spectateurs animés dans les gradins du centre Henry-Leonard.

« C’était important de gagner ce premier match à la maison, car on ne voulait pas s’en aller là-bas avec un recul de 0-1. Les gars sont sortis fort et la pression est maintenant de leur côté », a résumé le capitaine des Pionniers.

Les entraîneurs

« C’est sûr qu’on ne pouvait se permettre d’échapper ce premier match. Le mot d’ordre était de vite donner le ton et prendre les devants. Récemment, nous avons souvent joué du hockey de rattrapage et il fallait modifier les choses », a commenté le pilote Bruno Bernier.

L’entraîneur-chef des locaux a de nouveau parlé d’indiscipline tout en reconnaissant le bon travail de ses unités spéciales. « Dans l’ensemble, les gars ont disputé un bon match et notre but en désavantage numérique, en troisième période, leur a fait très mal. »

Dans le clan des Cayens, l’entraîneur Luc Picard n’était pas vraiment satisfait. « Décevant. On a manqué de discipline début de partie et cela a fait mal. On a au moins gagné la troisième période et on va se reprendre à la maison », a assuré le dirigeant.

En vitesse

Première étoile du match, le défenseur Vincent Dupuis a inscrit un but spectaculaire en deuxième période. Dany Robillard et Mathieu Simoneau (en avantage numérique) ont aussi trompé la vigilance du gardien Patrick Jomphe.

Tommy Richard, Louis Thériault, Kevin Thériault et Dany Lebrun ont été les autres marqueurs des Marchands face au cerbère des Pionniers Hugo Méthot.

Les deux équipes se retrouveront à l’aréna Denis-Perron de Havre-St-Pierre, samedi prochain (20 h), dans le deuxième match de la série. Si un troisième affrontement s’avérait nécessaire, il aura lieu, au même endroit, dimanche après-midi, sur le coup de 14 h.