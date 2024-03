Frédérick Gamache veut être le plus fort

Le Septilien Frédérick Gamache veut se faire un nom dans le milieu du dynamophilie au Québec, mais aussi au Canada, et pourquoi pas sur la scène mondiale. Jusqu’à maintenant, c’est bien parti pour lui.

L’homme de 27 ans compte seulement trois compétitions en carrière, auxquelles il a pris part en 2023. Il s’est déjà fait remarquer.

En septembre, il fracassait la marque au bench press de la Fédération québécoise de dynamophilie chez les moins 74 kg avec un résultat de 170,5 kg, lors de l’Open des Deux-Rives, à Québec.

En décembre, Frédérick Gamache s’illustrait une fois de plus, remportant le Championnat provincial dans sa catégorie, au même endroit. Il a totalisé 662,5 kg, avec la meilleure performance au bench press avec 167,5 kg et au soulevé de terre (deadlift) avec 275 kg et la deuxième position au squat (220 kg).

Le Septilien doit d’ailleurs sa participation à cette dernière compétition au chiropraticien Marco Coulombe.

« Il a sauvé ma dernière compétition. Il m’a remis sur pied alors que je n’étais pas capable de marcher en novembre (blessure au dos). Il a été fin de me prendre en urgence. »

Le 8 mars, Frédérick Gamache prendra part au Championnat de l’Ouest de la Canadian Powerlifting Union, à Moose Jaw, en Saskatchewan. La compétition déterminera qui ira aux Mondiaux.

Selon les prévisions (basées sur les meilleurs résultats), l’athlète de Sept-Îles est classé pour finir cinquième. Il entend déjouer les pronostics.

« Je suis stressé. Ce sera du gros calibre. J’aime être l’underdog ».

Il compte grimper au classement, même si la plus haute marche du podium est loin de sa portée.

« Je veux me faire un nom et aller chercher de l’expérience pour le national en septembre (à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard). »

Quelles sont ses autres ambitions ?

« J’ai 27 ans, je veux être dans le top trois, d’ici les trois prochaines années, et me rendre aux Mondiaux. J’aimerais avoir les trois records du Québec éventuellement (chez les moins 74 kg) », a-t-il mentionné.

Ses meilleurs résultats sont 225 kg au squat (record québécois : 262,5 kg) et 285 kg au soulevé de terre (record québécois : 290 kg). Pour l’ensemble des trois épreuves, on parle de 680,5 kg (record québécois : 717,5 kg).

Influence paternelle

Frédérick Gamache a pris goût à s’entraîner et au dynamophilie, il y a une dizaine d’années.

« J’ai toujours vu mon père s’entraîner chez nous. Je le regardais aller et un jour je me suis dit que j’allais faire comme lui. »

Ce jour est venu lorsqu’il était en secondaire 5, en 2013. Il s’est mis à l’entraînement avec Tommy Deschênes. Il a rapidement su qu’il était bon au bench press. Avec raison.

Le Septilien n’envisage pas de changer de catégories de poids.

« On est une famille de petit frame. Avant de commencer à m’entraîner, je pesais 130 lb (il mesure 5’7). J’ai toujours voulu être le plus fort au gym. »

Frédérick Gamache s’entraîne cinq jours par semaine, pour un total de 10 à 12 heures.

« Ma vie est basée sur ça. Je ne fais pas d’over au travail pour ne pas me fatiguer pour l’entraînement. Je fais aussi attention à la nutrition. »