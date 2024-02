D’un tournoi à l’autre au Club de curling de Sept-Îles

Il y avait de l’argent en jeu au Club de curling de Sept-Îles du 23 au 25 février. 24 équipes étaient de la partie pour l’édition 2024 du Skins Game, soit 14 en classe Compétition et 10 en classes Participation.

Tout près de 4 100$ ont été remis en bourses lors du tournoi, grâce aux commanditaires du Skins Game, soit Gaumar Environnement, Isa-Ève Boucher Notaire, Minerai de Fer Québec et Pavage Béton TC.

L’équipe de Denis Laflamme, Michel Lachance, Gaby Lanoue et Normand Bouchard, qui a récemment pris part au Championnat provincial des maîtres, est celle qui s’est la plus enrichie avec des gains totalisant 714$. Elle a gagné les honneurs de la classe Compétition « A ».

Voici les gagnants et les finalistes dans nos 2 classes:

Tournoi mythique

Le plus vieux tournoi du Club de curling de Sept-Îles approche à grands pas. La 71e édition du Alouette Côte-Nord Invitation se tiendra du 21 au 24 mars.

Au-delà de l’action sur les glaces dans les classes Compétition et Participation, spectacles de musique et plu d’un repas sont au programme.

Les inscriptions se prennent jusqu’au 10 mars via l’adresse courriel invitation.cotenord@gmail.com ou sur le babillard au Club de curling de Sept-Îles.

Gagnants/Finalistes Skins Game 2024

Classe compétition

Gagnants A : Équipe de Denis Laflamme, Michel Lachance, Gaby Lanoue et Normand Bouchard

Finalistes A : Équipe de Émilien Skelling, Pierrot Morin, Guy Frigon et Mario Jourdain

Gagnants B : Équipe de Yannick Michaud, Maxime Hébert, Luc Vollant et Simon Rioux

Finalistes B : Équipe de Stéphane Laforest, Éric Labrie, Pino Stéa et Dany Lévesque

Gagnants C : Équipe de Éric Lavoie, Daniel Beaulieu, Mathieu Morasse et Simon Leduc

Finalistes C : Équipe de Jean Marchand, François Boulay, Éric Perron et Raphaël Arsenault

Gagnants D : Équipe de Daniel Beaudet, Pascal Émond, Éric Pelletier et Simon D’Astous (Port-Cartier)

Finalistes D : Équipe de Gina Gallant, Alexandre Jauron, Stéphan Lalancette et Richard Jauron

Classe participation

Gagnants A : Équipe de Yves Perron, Josée Whittom, Roger Ouellet et Marie-France Harton

Finalistes A : Équipe de Omer Roussy, Noel Ross, Yvon Vallière et Annette Aucoeur

Gagnants B : Équipe de Dan-Georges McKenzie, Max Fontaine, Léontine St-Onge et Benoît St-Onge

Finalistes B : Équipe de Lucien Vigneault, Luc Maloney, Phil Gagnon et Denis Beauregard

Gagnants C : Équipe de Jean-Pierre Lanteigne, Michel Gagnon, Jean-Baptiste Morin et Lorenzo Losier

Finalistes C : Équipe de Martine Beaulieu, Vincent Bordeleau, Jimmy Côté et Myriam Jourdain

Gagnants D : Équipe de Ginette Lynch, Jacques Morin, Diane Levasseur et Mario Thibeault

Finalistes D : Équipe de Sébastien Boucher, Danny Blouin-Grant, Isa-Ève Boucher, Rachel Couture et Mikael Lévesque