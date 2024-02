Clay and Friends sera au Vieux-Quai en Fête 

Le festival poursuit le dévoilement graduel de sa programmation et a annoncé mardi la venue du groupe Clay and Friends, le 11 juillet.

Marjo, Maten, Florent Vollant, Orloge Simard… la 30e édition du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles prend de plus en plus forme.

La plus récente annonce concerne le groupe Clay and Friends, qui a notamment remporté le Félix du spectacle de l’année au dernier Gala de l’ADISQ. La formation cumule plus de 60 millions d’écoutes de son catalogue depuis ses débuts sur les plateformes de streaming.

Un mélange de soul, funk et hip-hop est donc à l’horaire du 11 juillet, sur la scène Loto-Québec.