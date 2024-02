Le Ciné-Centre de Sept-Îles ramène Bob Marley : One love pour un auditoire général

Un peu plus de 36 heures après les événements qui ont marqué la représentation de fin de soirée vendredi du film Bob Marley : One love, le gérant du Ciné-Centre de Sept-Îles a fait le point via une vidéo.

Rappelons que des jeunes se sont pointés au Ciné-Centre vendredi intoxiqués par la drogue et l’alcool.

Alexandre Leblanc parle d’une addition d’événements dans les dernières semaines, mais surtout de la situation de vendredi avec du vomi à l’intérieur de la salle.

Il avait alors pris la décision d’offrir le film Bob Marley : One love qu’à un public adulte, question de remettre les lieux en ordre « et que ça ne déborde pas encore plus. Ça aurait compromis l’ensemble des représentations », a-t-il dit.

Le gérant du Ciné-Centre ramène toutefois le film pour un auditoire général en espérant que le message d’encadrement et de comportement ait été entendu.

Il invite les gens à venir au Ciné-Centre de Sept-Îles pour les bonnes raisons, et non pour critiquer ce qu’il se fait.

« Quand vous partez de la maison pour venir au cinéma, j’ai espoir que vous veniez apprécier un film, que vous venez pour les bonnes raisons. Avant tout, Bob Marley, c’est un artiste, c’est un musicien, c’est de la musique. Ce n’est pas juste un fumeux de pétard. Si on vient voir le film de Bob Marley juste parce qu’il fume du pot, je trouve que c’est une mauvaise raison. Si on vient pour l’ensemble de l’œuvre, c’est une bonne raison. »