Enfin du positif à la Station Gallix

« Après un début de saison rocambolesque, on voit une lumière au bout du tunnel », a dit le président du conseil d’administration de la Station Gallix, Alexandre Pearson, après une semaine d’enneigement 24 heures sur 24.

Le travail de la semaine, de jour et de nuit, a servi à travailler à l’enneigement des pistes qui étaient déjà ouvertes. « On a mis plus de neige avec les quatre canons (3 neuf et 1 ancien) puisque des branches étaient apparentes à plusieurs endroits », a mentionné M. Pearson, vendredi en fin de journée.

Les opérations de la semaine ont permis à l’équipe de la Station Gallix de voir les canons flambants neufs en fonction. « On est satisfait de l’achat. On voit une grosse différence au niveau de la qualité et ils sont plus faciles à opérer. »

L’enneigement se poursuivra la semaine prochaine dans le but de pouvoir ouvrir au moins l’Escalier.

L’équipe de la Station Gallix, en plus de l’aide de bénévoles, a profité d’un bon coup de main de son ancien directeur de la montagne, Jean-François Thibeault. Elle tente d’ailleurs de le rapatrier dans ses rangs.

Malgré une ouverture retardée, qu’à la fin janvier, le président du conseil d’administration se dit satisfait de l’achalandage. « On a eu de belles fins de semaine. Sur le terrain, les commentaires des gens sont positifs. Ils remercient les employés », a mentionné Alexandre Pearson. Il voit aussi davantage de positivisme dans les propos sur Facebook.

Au sujet des membres qui demandaient un remboursement, le président indique que les membres ont reçu des offres. « Les gens sont majoritairement satisfaits. »

Au-delà du bris d’équipement qui a retardé l’enneigement, Alexandre Pearson soutient que les stations sont dépendantes de la météo. À moins de grosses tempêtes de neige, il ne peut rien garantir pour l’entièreté des pistes.

La moitié des pistes de la Station Gallix sont accessibles cette fin de semaine pour les adeptes de ski alpin et de planche à neige.