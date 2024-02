Volleyball collégial | Des résultats opposés pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles

Les deux formations de volleyball des Voyageurs Cégep de Sept-Îles ont connu des journées différentes samedi alors qu’elles étaient en tournoi, à Saint-Félicien pour les filles et à Québec pour les gars.

L’équipe féminine, qui a commencé sa journée sur une mauvaise note, s’inclinant en trois manches (26-24, 26-28, 11-15) contre Chibougamau, s’est bien reprise pour la suite.

Les joueuses de l’entraîneur Yan Savoie ont balayé leurs trois autres affrontements de la journée, s’offrant Saint-Félicien (25-20, 25-13), les meneurs au classement de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (D2), Chicoutimi (25-18, 25-19) et Baie-Comeau (25-23, 25-16).

« Lent départ en début de journée! On était endormi et ç’a paru que nous n’avions pas joué de matchs compétitifs depuis deux mois. Par contre, plus la journée avançait, plus on s’améliorait et on retrouvait notre jeu rapidement. Je suis super fier de notre progression pendant la journée et ça donne du gaz pour la fin de la saison », a résumé l’entraîneur.

Les Voyageurs en volleyball féminin, troisièmes au classement sur sept équipes, disputeront un dernier tournoi en saison le 9 mars à Jonquière. Le 23 mars, c’est dans leur gymnase que se dérouleront les éliminatoires, étape de qualification pour le Championnat de la Conférence Nord-Est.

Du côté masculin, les Voyageurs ont obtenu des résultats inverses. Après une victoire d’entrée de jeu contre Beauce-Appalaches (25-20, 25-21), les erreurs ont coûté trois défaites, contre Rimouski (24-26, 17-25), Garneau (23-25, 18-25) et Limoilou (24-26, 15-25).

« Nous allons malheureusement descendre dans le deuxième pool. Nous avons clairement notre place dans le top 3 des équipes, mais nous devons faire preuve de plus de constance et de concentration » a mentionné l’entraîneur adjoint, Jessy Roy. Le dernier rendez-vous du calendrier régulier pour les porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball masculin a lieu le 10 mars à Sainte-Foy.