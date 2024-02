Natation | Les Port-Cartois Rosalie et Lucas Tremblay s’illustrent à l’Aquafête

Un frère et une sœur ont brillé en fin de semaine à l’Aquafête de Charlesbourg, compétition de natation chez les 10 ans et moins et chez les 11-12 ans. Rosalie et Lucas Tremblay du Club les Cachalots de Port-Cartier ont terminé neuf fois au total dans le top 3.

Rosalie Tremblay a fini parmi les trois premières pour chacune de ses six épreuves. Elle s’est classée deuxième à quatre reprises et une fois troisième.

Son frère Lucas Tremblay a pris le deuxième rang lors d’une épreuve et la troisième place pour deux courses. Il a terminé quatrième à deux reprises.

Les Cachalots comptaient sur sept jeunes au total.

Les prochains rendez-vous pour le Club de natation de Port-Cartier sont une Intra-Club le 22 février et la Coupe des régions à Rivière-du-Loup les 2 et 3 mars.