Ringuette | Les cadettes B de Sept-Îles triomphent au Tournoi Roussillon

Quatre victoires en autant de matchs, ça résume la fin de semaine parfaite de l’équipe cadette B des Missîles de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Elle a triomphé au Tournoi Roussillon qui avait lieu à Candiac et Brossard.

Les Septiliennes ont trouvé place en finale en terminant premières de la phase préliminaire. Elles ont disposé, 2-0, de Vallée-du-Richelieu, de Lévis, par la marque de 10-4, et de Roussillon, au pointage de 7-3.

Dans une finale chaudement disputée, les Cadettes B de Sept-Îles sont venues à bout de Vallée-du-Richelieu, en l’emportant 3-2.

L’Association de ringuette de Sept-Îles enverra six équipes à Québec du 14 au 18 février pour le Tournoi de la Capitale. Ces Missîles Novice B, Atome C, Atome B, Benjamine B, Junior B et Intermédiaire B seront de la partie.