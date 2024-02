L’action se poursuit au 46e Tournoi Fer-O

La cérémonie d’ouverture réunissait sur le tapis rouge les députées Kateri Champagne Jourdain et Marilène Gill, le maire de Sept-Îles Denis Miousse, José Riopel pour Rio Tinto IOC, le président d’honneur Steve Lebel, Éric Smith et Tania Bossé pour Hockey Côte-Nord, Yannick Gravel et Marie-Ève Caron de l’épicerie Chez Arthur, partenaire des prix des « joueurs du match » ainsi que les membres du comité organisateur du 46e Tournoi Fer-O.