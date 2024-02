Les joueurs du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai récompensés

Quelques mois après la fin de la saison sur les terrains, il était temps mercredi pour l’organisation du Husky football de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles de récompenser ses joueuses et joueurs les plus méritants.

La grande famille du Husky football était réunie à l’auditorium Louis-Jean Cormier de l’école Manikoutai pour la 5e édition du Gala. Ils étaient près de 300 dans la salle; joueurs, parents et membres du personnel d’entraîneurs et d’encadrement.

L’événement était initialement prévu en décembre, mais la grève a fait changer les plans.

« Ça fait 13 ans que le programme du Husky football fait la fierté de l’école », de dire la directrice Marie-Ève Murray.

Au-delà de la remise des différents honneurs individuels dans une dizaine de catégories, d’autres moments forts ont marqué l’événement.

Jérémie Gagnon et Patrick Mckinnon, qui ont remporté le Fantasy Football de Trop fort pour la ligue, ont remis leur bourse de champion, soit 1 300$, au Husky football.

« Vous avez de quoi être fier du programme », a adressé Patrick Mckinnon aux jeunes. Les deux hommes, à l’approche de la trentaine, les enviaient d’avoir la chance de jouer au football scolaire, sport qui n’était pas offert dans leur temps.

L’organisation du Husky a aussi honoré ses joueurs 13 joueurs finissants. Ils ont eu droit à un montage vidéo de leurs meilleurs moments sur le terrain, un album photo (des clichés pris par les coachs photographes, Valérie Thibeault, Jonathan Gauthier et Marieve Fortin) et une tuque personnalisée, cadeaux offerts respectivement par Int-Elle et Électro-Pro/Maison de publicité.

Le travail des entraîneurs et du personnel d’encadrement a été souligné par le comité de parents et par les joueurs finissants.

Tous les jeunes du Husky football sont repartis du Gala avec leurs cartes de joueurs.

5e Gala du Husky football – Saison 2023

Meilleur joueur offensif

Cadet : Liam Cantin

Juvénile : Théo Rushworth

Meilleur joueur défensif

Cadet : Maryon Belley

Juvénile : Nathan Gaudreau

Meilleur joueur de ligne

Cadet : Benoit Duguay

Juvénile : Nicolas Haché

Meilleur élève-athlète

Cadet : Zack Lachapelle

Juvénile : Elliot Gauthier

Recrue de l’année

Cadet : Liam Bergeron

Juvénile : Dylan Fortin

Joueur le plus amélioré

Cadet : Jérémie Maltais

Juvénile : Alexandre Sirois

Meilleur esprit sportif

Cadet : Charles Bourque

Juvénile : Ézékiel Lejeune-Riverin

Joueur le plus persévérant

Cadet : Broden Pelletier

Juvénile : Frédérique Tremblay

Joueur espoir

Cadet : Léo Philippon

Juvénile : Ézékiel Lejeune-Riverin

MVP – Joueur le plus utile

Cadet : Shawn Adam

Juvénile : Adam Minier