Élection partielle dans Sainte-Marguerite | Louis Marchand mise sur l’économie

Louis Marchand souhaite faire du développement économique et domiciliaire son cheval de bataille, s’il est élu conseiller du district de Sainte-Marguerite à Sept-Îles.

Pour lui, il y a un manque en termes de développement économique, depuis l’ouverture de l’Aluminerie Alouette au début des années 1990. Il fait d’ailleurs un lien entre le développement économique et la baisse de population de la ville de Sept-Îles.

« Il faut profiter des avantages qu’on a. On a le plus gros port minéralier en Amérique du Nord. On a des endroits exceptionnels pour faire développer l’industrie touristique », affirme M. Marchand.

Il veut aussi encourager le développement domiciliaire de Sainte-Marguerite.

« Un terrain à Gallix, ou à Clarke City est forcément moins dispendieux. Il faut se concentrer sur le développement des périphéries », dit-il.

Concédant qu’il ne réside pas dans le district de Sainte-Marguerite, il ne voit pas cela comme un handicap pour sa candidature.

« Je suis née à Sept-Îles et je connais tous les secteurs. Ce n’est pas parce qu’on n’habite pas directement dans un quartier, qu’on ne peut pas s’impliquer pour ce quartier », estime Louis Marchand. « Je pense que ce qui est important, c’est d’être disponible pour les gens », ajoute-t-il.

Pour les enjeux spécifiques au district, il y a celui de l’érosion côtière qui retiendra l’attention de M. Marchand. Il veut aussi améliorer le transport collectif.

« J’ai peine à penser qu’une famille avec des enfants, des adolescents, plus particulièrement, puisse s’installer à Clarke City ou Gallix, sans avoir un service régulier d’autobus pour qu’il ne soit pas 100 % dépendant de la voiture », affirme M. Marchand. Il veut étendre les services de Taxibus, notamment.

Sur les dossiers de l’aréna et de l’hôtel de ville, il veut avant tout limiter l’impact financier qu’auront ces deux projets sur la dette de la municipalité.

Louis Marchand n’en est pas à une première expérience politique. Il s’était présenté comme conseiller du district de Mgr-Blanche lors de l’élection partielle de novembre 2023. Il avait obtenu 17,4 %. Pour cette campagne, il compte cette fois profiter de toutes les tribunes médiatiques et aller à la rencontre des gens du secteur de Sainte-Marguerite pour se faire connaître. Dans sa précédente campagne, il avait refusé d’accorder une entrevue au Journal.