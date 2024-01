Chiens errants ǀ Des propriétaires appellent à la responsabilité

Mali-Jane Vollant est propriétaire de deux chiens et réside à Mani-utenam. Elle a eu deux portées de chiens. Pour la seconde portée, elle ne les a pas donnés à des gens de la communauté.

« Il y en a qui prennent soin de leurs chiens, pour d’autres, soit ils sont en liberté ou bien attachés à longueur de journée dehors », dit-elle.

Mme Vollant a fait construire des clôtures autour de sa maison, pour permettre à ses chiens de libérer leur énergie.

« Il faut savoir s’informer avant d’adopter un chien », dit-elle.

Elle considère ses chiens comme des membres à part entière de sa famille.

« Je pense que ce serait bien d’avoir des parcs à chiens pour chacune des communautés, pour permettre aux chiens de socialiser et ainsi de responsabiliser les propriétaires. Quand je vais à la plage, je dois vérifier avant s’il n’y a pas de motos, ou de personnes, avant de libérer mes chiens. »

Stéphanie Jordan vit à Uashat et est propriétaire d’un chien. Elle pense que c’est par la prévention que passe une bonne gestion canine communautaire.

« Sensibiliser les gens, qu’ils sachent que c’est un bon deux mois d’apprentissage. Un chien, ça a trois ans d’âge mental. Les premiers temps, ça détruit tout, mais un coup éduqué, c’est le meilleur chien au monde », dit-elle.

Elle déplore que certaines personnes abandonnent régulièrement leur animal avant de s’en procurer un autre.

« Il y en a qui les prennent trois mois et ils les laissent, et en reprennent un autre encore trois mois (…) Un chien, il faut être prêt pour un dix, quinze ans. Un chien c’est pour la vie. Les chiens sont seulement une petite partie de notre vie, mais pour eux, on est toute leur vie. »