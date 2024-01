Jérémy Gagnon et Patrick Mckinnon sont accros au Fantasy Football

Jérémy Gagnon et Patrick Mckinnon sont amis depuis leur tendre enfance. Les deux hommes, à l’approche de la trentaine, sont passionnés de sports, notamment de football. Ils adorent les pools. Depuis deux ans, les deux Septiliens carburent au Fantasy Football de Trop Fort pour la Ligue, pool sous la forme de ligue, qui réunit de gros noms. Ils ont même leur « Podcasque », jeu de mots en référence à leur balado.

Depuis deux ans, les deux hommes font partie de Trop Fort pour la Ligue — Fantasy Football. Ils rivalisent notamment avec Didier Orméjuste, analyste football à RDS et Arnaud Gascon-Nadon, retraité de la LCF depuis 2019. Cette année, Mathieu Betts, porte-couleurs des Lions de la Colombie-Britannique (LCF) était du nombre comme propriétaire d’une des douze équipes.

Les Septiliens ont attiré l’attention du grand responsable, Sharp O’Harp, par le côté humoristique de leur Podcasque, afin de se joindre à Trop Fort pour la Ligue. « Eux nous donnent du contenu, nous on leur du contenant », soutient Jérémy Gagnon.

Les deux « chummy » de 29 ans ont d’ailleurs remporté les grands honneurs du Fantasy Football cette année, avec le titre des séries (semaines 15, 16 et 17 de la NFL). Huit des douze équipes y avaient accès.

D’où part cette idée de podcast ?

« Tant qu’à se jaser ensemble de football aussi bien s’enregistrer », de dire Patrick Mckinnon. « On est des chummy, on est drôle. On fait ça avec une touche humoristique. C’est ça la beauté des podcasts. On met ça à notre sauce à nous », renchérit Jérémy Gagnon.

Leur Podcasque, c’est pour parler de Fantasy Football, de quels joueurs, selon les positions, les amateurs devraient mettre dans leur alignement à chaque semaine pour leur pool . Ils y vont de leurs conseils pour les joueurs à choisir comme partants, mais aussi sur le banc.

« Le Fantasy football, c’est une game. Il y a de la chance, mais plus tu connais ça, plus tu as de chance », avance Jérémy Gagnon.

Ils veulent faire connaître « leur drogue ». À leurs yeux, c’est encore plus captivant le Fantasy football qu’un simple pool. « C’est une belle porte d’entrée. Chaque ligue est différente », souligne Patrick Mckinnon.

Leur Podcasque sur le sujet, ils ont commencé ça il y a quatre ans. Ils comptaient une quinzaine de téléchargements par épisode, lors de la première année. Ils sont rendus à 350 par émission. « C’est du monde steady », indique M. Gagnon.

Ça se déroule lors de la saison régulière de la NFL. Le podcast, accessible sur YouTube et Spotify, est le mercredi alors que les dimanches, ils y vont d’un « En direct » sur Facebook. « Un coup les matchs de la semaine joués, ça ne vaut plus rien », précise M. Mckinnon.

En plein essor

Cette industrie du Fantasy Football est en pleine croissance chez nos voisins américains. Sa valeur, en cinq ans, est passée de 7 milliards à 70 milliards de dollars. Il y a des émissions de radio sur le sujet, même une chaîne 24/24 sur Sirius qui est dédiée à ça.

« Au Québec, ça prend de plus en plus d’ampleur. RDS commence à en parler avec des capsules », mentionne Jérémy Gagnon.

Des passionnés

D’où vient cette passion du football et du Fantasy ? « C’est quasiment plus le fun que du vrai football. On est aussi gambler, des gars de paris sportifs », mentionne Jérémy Gagnon, qui n’a pas d’équipe de prédilection dans la NFL. Il organise des pools de sports depuis qu’il

est jeune.

« Le sport le plus fun à regarder, c’est le foot. C’est une religion. Le dimanche (la journée la plus chargée au calendrier en saison), ce n’est pas l’église, c’est le foot », soutient Patrick Mckinnon, fan fini des Seahawks de Seattle.

Prédictions Superbowl LVIII

Le Superbowl LVIII approche à grands pas. Il ne reste plus que les finales d’association le week-end prochain afin de connaître l’identité des deux équipes qui s’affronteront pour le match ultime, le 11 février, à Las Vegas.

Quelles sont les prédictions des deux Septiliens derrière le Podcasque?

Patrick Mckinnon : Ravens de Baltimore vs 49ers de San Francisco, « les deux meilleures défensives de la ligue, ça ne peut pas faire autrement. » Victoire 49ers.

Jérémy Gagnon : « J’ai le feeling que c’est l’année des Lions de Détroit », qui retrouveront, selon lui, les Chiefs de Kansas City. Il n’est toutefois pas contre la prédiction de son comparse.