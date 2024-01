Bernice Villeneuve passera le flambeau à l’Envol après près de 39 ans

À l’image de Gino Chouinard, l’animateur de Salut Bonjour à TVA, il y a déjà un bon bout que Bernice Villeneuve a annoncé au conseil d’administration de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles son départ, image-t-elle. C’est devenu encore plus tangible avec l’affichage de son poste la semaine dernière. Elle quittera en juin, après près de 39 ans à la direction générale de l’organisme.

Mme Villeneuve a entrepris, le 4 décembre dernier, sa 39e année à la tête de l’Envol – Maison de la famille. C’est en mars 2023 qu’elle a fait part de sa décision, laissant ainsi amplement de temps au CA de planifier la suite des choses. Elle compare le tout avec la situation de Gino Chouinard, qui annonçait en mars 2023 son départ planifié pour juin 2024.

À ses débuts, au milieu des années 80, ce n’était que l’Envol, qui avait été fondé en 1979. Il s’agissait d’un centre de dépannage pour familles monoparentales, un lieu de café-rencontre, d’échanges de gardiennage. « On s’est aperçu que les besoins des gens étaient plus grands que ça », souligne-t-elle.

Bernice Villeneuve s’est alors informée sur ce qu’étaient les Maisons de la famille, mises sur pied par Micheline Bournival, pour offrir le même genre de services à Sept-Îles.

L’appellation Maison de la famille s’est ainsi ajoutée à l’Envol.

Au fil de ses années, la directrice générale a toujours prôné l’objectif de partir un nouveau service, répondre à un besoin que les familles voulaient, que lorsque celui ou ceux en place allaient bien. Toujours en collaboration avec le CLSC.

Pour ce qui des projets réalisés, Mme Villeneuve pensait aux besoins et ensuite à l’étape de recherche de financement, et non pas l’inverse. Le tout était évalué en équipe, « la plus grande richesse, le travail d’équipe. »

Le dernier service créé, il y a trois ans, est celui de la Clinique familiale, clinique de périnatalité sociale, qui offre plusieurs services gratuits pour supporter les familles dans leur cheminement, dont des rendez-vous de suivi de grossesse. « Ça fonctionne très bien. »

La plus grande fierté de Bernice Villeneuve, c’est celle d’avoir répondu à des besoins et d’avoir réussi à maintenir une équipe et que l’organisme soit reconnu dans le milieu.

En 38 ans, elle aura vu défiler plus d’une génération. « Quand les gens disent que j’ai changé leur vie, pour moi, c’est beaucoup, mais ce n’est pas grâce à moi, mais à eux. Ils ont cru en moi, c’est le plus grand bonheur », dit-elle.

Elle quittera en juin, comme un capitaine qui ne laissera pas son bateau partir à la dérive.

« Je serai contente de m’en aller d’un organisme qui va bien. J’espère qu’on trouvera la perle rare. Elle aura une équipe habituée. Quelqu’un d’autre prendra les rênes, à sa façon, avec d’autres belles idées, sans perdre l’objectif de l’organisme », assure-t-elle.

Mme Villeneuve dit que le public et la clientèle lui manqueront. L’Envol – Maison de la famille a été une seconde famille pour elle. La directrice générale aura été importante pour les personnes dans le besoin. « Tu améliores leur qualité de vie, de la journée. »

Elle gardera tout le temps en tête le sentiment d’avoir aidé les gens, même si elle n’a pu tous les sauver face à leur situation. « J’ai donné le maximum. »

Il y aura aussi en souvenir le déménagement de l’organisme, de son local de l’avenue Arnaud vers la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI), en 1999. Tout ça avec que 500 $, mais l’implication de membres de sa famille et d’autres bénévoles.

Elle est aussi reconnaissante de la générosité des gens de Sept-Îles, les entreprises, les commerces et les particuliers. « Ils ont cru en nous. »

Mme Villeneuve, qui aime travailler manuellement, notamment l’artisanat, pensera à elle. Elle entend aussi profiter de sa maison à Rivière-au-Tonnerre, sur le bord de l’eau.

Pour en savoir plus sur les services de l’Envol – Maison de la famille : https://envolsept-iles.org/